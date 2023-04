Santos e Atlético-MG empatam sem gols e fazem primeiro 0 a 0 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo morno, Santos ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo (23), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O time de Odair Hellmann ainda não venceu um time da Série A na temporada. Ele perdeu para São Paulo, Palmeiras e Grêmio, e empatou com o Corinthians.

Foi o primeiro 0 a 0 do campeonato. Os goleiros trabalharam, mas foi a pouca inspiração do ataque que garantiu a igualdade.

Aos 10 minutos do primeiro e segundo tempos, a torcida do Santos subiu o som em música que homenageia o Rei do Futebol, que morreu no fim do ano passado. Além disso, no início do primeiro tempo, um gato entrou em campo.

Alvinegros somaram primeiros pontos no Brasileirão. O empate garantiu o primeiro ponto para ambos os times, que estrearam com derrota.

Atlético ditou o ritmo da partida, e Santos tentou escapar nos contra-ataques. Mesmo fora de casa, o Galo controlou as ações no primeiro tempo, empurrando o Santos para o seu campo de defesa e só não marcou pela falta de pontaria. Na melhor chance, Zaracho acertou a trave.

Lucas Lima flutuou em campo e arriscou de fora da área. Principal nome do clube paulista na etapa inicial, o meio-campista armou contra-ataque, apertou a saída de bola do Atlético e testou o goleiro Éverson em chute de fora. O Santos, porém, teve dificuldades para chegar com clareza à meta adversária.

Ângelo saiu entre vaias e aplausos. Substituído aos 12 minutos do primeiro tempo, o garoto foi vaiado por parte dos torcedores presentes na Vila, outros, porém, resolveram apoiar o jogador.

Santos equilibrou o jogo, e Coudet fez mudança tripla. O Santos não cresceu ofensivamente, mas conseguiu manter o Atlético-MG longe de sua área, deixando o jogo mais disputado na intermediária. Coudet, então, deu gás novo ao time ao colocar Mariano, Pavón e Patrick pouco antes dos 20 minutos da etapa final.

FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e horário: 23 de abril de 2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

Público: 11.233

Renda: R$ 549.810,00

Cartões amarelos: Hyoran (Atlético-MG); Dodi (Santos); Rodrigo Fernandez (Santos); Otávio (Atlético-MG); Mariano (Atlético-MG)

SANTOS

João Paulo, Nathan (Inocêncio), Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires, Dodi (Luan Dias), Fernandez e Lucas Lima; Ângelo (Miguelito), Marcos Leonardo (Mezenga) e Ruiz. Técnico: Odair Hellmann.

ATLÉTICO-MG

Éverson, Saravia (Mariano), Bruno Fuchs, Lemos (Jemerson) e Rubens (Vargas); Otávio, Edenilson (Pavón), Zaracho e Hyoran (Patrick), Hulk e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.