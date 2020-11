Santos e Athletico-PR se enfrentam de olho na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos enfrenta o Athletico-PR neste sábado (21), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times vivem bom momento na competição, mas entram em campo de olho em seus confrontos pelas oitavas de final da Libertadores na próxima semana.

Enquanto o Santos viaja ao Equador para enfrentar a LDU na terça-feira (24), o Athletico-PR joga no mesmo dia em casa contra o River Plate, o atual vice-campeão da América. Por causa da agenda apertada, paulistas e paranaenses devem entrar em campo com formações misturadas entre titulares e reservas.

No Santos, a situação é um pouco pior por causa do surto de Covid-19 que atingiu o elenco recentemente. Seis jogadores voltaram aos treinos nesta sexta (20) no CT Rei Pelé. O zagueiro Alex, os volantes Alison, Sandry, Diego Pituca e Jobson e o meia Jean Mota trabalharam normalmente, mas não têm escalação confirmada.

Eles cumpriram dez dias de isolamento após testarem positivo para Covid-19, como manda o protocolo da CBF, realizaram exames cardiológicos hoje e foram liberados. Mas como não treinam há algum tempo, podem ser preservados para a Libertadores. Os atletas liberados para treino na quinta-feira (19) têm mais chance de atuar. São eles o goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral direito Madson.

O Santos vem de três partidas de invencibilidade no Brasileiro, além de ter ganhado 10 dos últimos 15 pontos disputados. A equipe que será comandada por Marcelo Fernandes interinamente -Cuca está em recuperação de Covid-19- soma 34 pontos e está na sexta colocação.

O Athletico-PR entrará em campo embalado. Depois de passar boa parte do primeiro turno na zona de rebaixamento, o time de Paulo Autuori venceu as últimas três partidas e subiu para a décima colocação, com 25 pontos. No time rubro-negro, alguns jogadores também devem ser poupados, como os meias Nikão e Léo Cittadini e o zagueiro Thiago Heleno. Os desfalques certos são o volante Richard, suspenso, e o atacante Carlos Eduardo, contundido.

ATHLETICO-PR

Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Zé Ivaldo), Abner; Wellington, Christian, Fernando Canesin, Nikão (Fabinho); Reinaldo, Renato Kayzer. T.: Paulo Autuori

SANTOS

João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo (Laércio), Luiz Felipe, Felipe Jonatan (Wagner Leonardo); Vinicius Balieiro, Ivonei, Jean Mota (Felipe Jonatan); Marinho, Kaio Jorge, Soteldo. T.: Marcelo Fernandes

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)