Santos controla posse de bola, mas só empata com Sport em casa

Na segunda etapa, ainda que o jogo não tenha ficado aberto, algumas chances apareceram. O Sport teve a sua, após falha de Pará que não foi aproveitada por Thiago Neves. Do outro lado, o melhor lance foi cabeceio de Kaio Jorge no travessão.

O resultado deixou a formação alvinegra com 12 pontos e a quinta colocação provisória do Campeonato Brasileiro. Já a equipe pernambucana, com apenas seis pontos em oito rodadas, está perto da zona de rebaixamento à segunda divisão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos controlou a posse de bola e chegou a acertar o travessão, mas não conseguiu balançar a rede na noite de quarta-feira (30), na Vila Belmiro. Ao fim dos 90 minutos, o placar do estádio continuou apontando empate por 0 a 0 dos donos da casa com o Sport.

