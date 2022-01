Santos confirma os primeiros reforços para 2022 após desistir de Nathan

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos confirmou nesta segunda-feira (3) os dois primeiros reforços para 2022: o zagueiro Eduardo Bauermann, ex-América-MG, e o meia Bruno Oliveira, que pertence a Caldense. Aos 25 anos, Bauermann assinou pré-contrato com o Santos durante o Campeonato Brasileiro e atuou até o fim da competição pelo Atlético. Ele acertou um vínculo até 2024 com o clube paulista. Já Bruno Oliveira vem emprestado até dezembro de 2022, com opção de compra. O meia atuou no Vitória na campanha do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o jovem de 23 anos foi bem avaliado pela equipe de análise de desempenho santista. O Santos confirmou as contratações minutos depois de desistir de Nathan, do Atlético-MG. Bauermann e Bruno se apresentam no domingo junto aos demais atletas para o início da pré-temporada. O clube espera contar com mais reforços até o fim da semana, mas encontra dificuldade no mercado da bola.

