Santos concorda com Bustos sobre carência de poucos e bons reforços

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento de futebol do Santos e o técnico argentino Fabián Bustos concordam sobre a necessidade de poucos e bons reforços. Na entrevista online com o executivo Edu Dracena, o argentino sugeriu a chegada de um ou dois líderes para dar sustentação aos mais jovens —e essa já era uma percepção do chefe do futebol santista.

Na avaliação sobre os jogos do Santos, Bustos constatou muita capacidade técnica e pouca experiência para entender quando acelerar ou não o jogo e adiantar ou não as linhas. Bustos entende que o time alvinegro é dependente da orientação do treinador e pode ter auxiliares dentro de campo.

Com bom conhecimento do futebol sul-americano, Fabián Bustos conversará com a diretoria em busca de referências técnicas para dividir responsabilidade com Kaiky, Lucas Pires, Sandry, Ângelo, Marcos Leonardo e os demais jovens. Já houve discussão prévia sobre reforços pontuais.

Os titulares mais experientes são Camacho, 31, e o recém-chegado Ricardo Goulart, 30. O capitão é João Paulo, de apenas 26 anos. Contra o Salgueiro, pela Copa do Brasil, o Santos teve sete atletas da base entre os 11 iniciais: João Paulo, Vinicius Balieiro, Kaiky, Lucas Pires, Sandry, Ângelo e Marcos Leonardo. Eduardo Bauermann e Marcos Guilherme, ambos com 26, completaram a formação.

Dentre as posições consideradas carentes antes mesmo da chegada do novo comandante, o Santos quer pelo menos um zagueiro, um meio-campista e um atacante. O clube da Vila Belmiro também estuda a vinda de um lateral-esquerdo.

Com Bustos, o Santos ganha um estudioso dos demais países da América do Sul. Ele foi decisivo na formação do elenco recheado de apostas e com média salarial muito inferior no Barcelona-EQU, de quem se despediu nesta sexta-feira (25).

Um dos nomes cotados até aqui, no entanto, é brasileiro: trata-se do zagueiro Maicon, do Cruzeiro. A negociação avançou antes da saída de Fabio Carille, mas o Santos pediu para a equipe de Ronaldo esperar a definição de seu novo técnico.

O Santos conversará com Bustos sobre Maicon, 33. O argentino conhece o defensor e deve dar o aval para essa negociação. O contrato do atleta foi feito antes do Cruzeiro virar SAF e prevê um salário maior do que a equipe celeste pode pagar. Dessa forma, o clube mineiro tende a liberar o zagueiro.

Bustos tem chegada prevista na Vila Belmiro para a próxima segunda (28), dia seguinte ao confronto com o Novorizontino pelo Campeonato Paulista, com apito inicial às 18h30 deste domingo (27), na casa santista. A partida encerrará o atual ciclo de Marcelo Fernandes como interino.

A provável formação titular santista para o confronto com o lanterna geral do Paulista tem João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 18h30 (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

VAR: José Claudio Rocha Filho

Transmissão: HBO Max e Estádio TNT Sports