Santos chega a acordo por compensação e porcentagem para saída de Kaio Jorge

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Santos fechou acordo com o Juventus, da Itália, na tarde deste sábado (31) e aceitou uma compensação financeira para a saída de Kaio Jorge ocorrer agora, em agosto. O Peixe receberá 3 milhões de euros (R$ 18,3 milhões) pelo atacante em acordo que prevê gatilhos por metas alcançadas e 5% da próxima transferência do Menino da Vila. Kaio viaja à Itália já na próxima semana.

As informações foram publicada primeiro pelo site "Goal" e confirmadas pelo UOL Esporte. O presidente Andres Rueda demorou alguns dias para definir sobre o futuro do centroavante, pois pensou na possibilidade de mantê-lo até o fim de seu contrato. Entretanto, o Alvinegro praiano não receberia um real sequer por um de seus principais jogadores.

A ideia inicial do cartola santista era selar o destino do atacante com o Benfica, de Portugal, mas o empresário de Kaio Jorge, Giuliano Bertolucci, priorizou a vontade do jogador em atuar no futebol italiano e não deu continuidade na negociação com os portugueses.

Após o negócio com Benfica (POR) cair, Kaio Jorge assinou um pré-contrato com o Juventus (ITA) na última segunda-feira (26). A preferência do Santos era que o atacante fosse mantido no Peixe até o fim de seu vínculo — que vai até dezembro deste ano —, mas as partes chegaram a um acordo e o Menino da Vila será liberado.

Vale frisar que o presidente Andres Rueda assumiu o Peixe em janeiro e teve um curto período para tentar a renovação de contrato do jovem centroavante, mas não conseguiu concretizar. Ele esteve otimista e até resolveu antigas dívidas do clube com Bertolucci, mas Kaio queria realizar o sonho de atuar no futebol italiano.

Kaio Jorge é o vice artilheiro do Santos, atrás apenas de Marinho. O atacante atuou em 83 jogos e marcou 17 gols. Diniz o vê como uma peça difícil de substituir e torce pela manutenção do centroavante até o final da temporada. Caso a saída seja concretizada, Marcos Leonardo é a principal opção do treinador.