Santos busca primeira vitória contra um time da Série A na temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na atual temporada, o Santos ainda não bateu nenhum time entre aqueles que disputam a elite do futebol brasileiro. O jejum é mais um dos reflexos da temporada difícil pela qual a equipe alvinegra tem passado.

Depois de estrear no Campeonato Brasileiro com derrota por 3 a 0 diante do Bahia, em Salvador, o elenco comandado por Fernando Diniz voltará a campo neste sábado (5) para encarar o Ceará, na Vila Belmiro, às 21h, pela segunda rodada do Nacional. A TNT e o Premiere vão transmitir o duelo.

Desde o dia 17 de fevereiro, quando derrotou o Corinthians, por 1 a 0, em seu antepenúltimo jogo na edição 2020 do Brasileiro, o Santos não consegue superar um rival da Série A. Depois do clássico, encerrou a sua participação no torneio com um empate diante do Fluminense (1 a 1) e uma derrota para o Bahia (2 a 0).

Já na temporada 2021, foram cinco confrontos, com quatro derrotas e um empate. No Paulista, perdeu os três clássicos, contra Corinthians (2 a 0), São Paulo (4 a 0) e Palmeiras (3 a 2), e empatou com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1. O recente revés diante do clube baiano, no Nacional, somou-se a essa sequência.

Em meio ao jejum, a equipe santista amargou, também, duas eliminações precoces, no Estadual e na Copa Libertadores, nos quais encerrou sua participação ainda na fase de grupos.

Diniz, que vai apenas para o seu quarto jogo à frente do Santos, tem encontrado dificuldades para definir um padrão tático para o time. Diante do Ceará, ele terá ainda o desfalque do atacante Lucas Braga.

O jogador teve uma lesão de grau um na coxa esquerda, confirmada após a realização de exames, e não poderá enfrentar os cearenses. O clube não divulgou prazo para retorno dele, mas a recuperação em casos como esse costumam demorar de sete a dez dias.

O atacante também deverá ficar fora da segunda partida contra o Cianorte, do Paraná, pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, os paulistas venceram por 2 a 0, fora de casa. A volta será na terça-feira (8), na Vila Belmiro, onde os donos da casa terão a vantagem de perder por até um gol de diferença para ficar com a vaga.

O técnico santista tem Marcos Guilherme e Ângelo como principais opções para a vaga de Lucas Braga.

SANTOS

John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota, Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme, Kaio Jorge. T.: Fernando Diniz

CEARÁ

Richard; Gabriel Dias, Klaus, Messias, Bruno Pacheco; Pedro Naressi (Jorginho), Charles, Fernando Sobral, Vina; Rick, Cléber. T.: Guto Ferreira

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h deste sábado

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Transmissão: TNT e Premiere