Santos busca empate com o Bragantino e mantém chances de classificação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Bragantino ficaram no empate em 1 a 1 na noite de hoje (1º) no Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Com mais volume de jogo no primeiro tempo, o time de Bragança Paulista abriu o placar com Claudinho, mas logo no começo do segundo tempo, o Santos alcançou o empate com Lucas Braga.

O resultado é um respiro ao Santos após semana conturbada, de demissão de técnico e derrota na Libertadores. Porém, ainda não desliga o alarme de perigo para o time no Paulistão. O Alvinegro é o terceiro colocado do Grupo D com 10 pontos, correndo o risco de ficar fora das oito primeiras colocações pela primeira vez desde 2003.

Já o Red Bull garantiu a sua vaga nas quartas de final. O time está invicto em caasa e lidera o Grupo C com 22 pontos contra 18 do Novorizontino. O Palmeiras, terceiro colocado, soma apenas 12 pontos e não deve ser uma ameaça aos líderes.

Jean Mota: mandou bem

Recorrentemente criticado pela torcida santista, Jean Mota ganhou uma oportunidade entre os titulares e fez um bom jogo. O meia teve um golaço que não foi validado por conta de um impedimento na origem da jogada e depois quase virou o jogo numa cobrança de falta que exigiu elasticidade do goleiro Cleiton para espalmar.

Pará: mandou mal

O erro na saída de bola do lateral custou caro ao Santos no primeiro tempo. A bola acabou sobrando nos pés de Pedrinho, que tocou para Claudinho marcar de primeira. Pará até protagonizou um dos poucos lances de perigo do Santos na primeira etapa, em um cabeceio pouco após o gol. No segundo tempo, teve pouca participação na virada santista.

Santos volta a pontuar e balançar as redes

Apesar de não ter alcançado a virada, o resultado da noite de hoje é uma notícia positiva para o santista. O time comandado interinamente por Marcelo Fernandes acabou com uma sequência de quatro jogos sem vitórias e sem gols marcados. A última vitória do Santos no Paulistão foi no dia 18/4, no 2 a 1 sobre a Inter de Limeira.

Primeiro tempo dominado pela Massa Bruta

O Red Bull foi muito bem na primeira etapa e soube aproveitar o momento frágil que o Santos vem enfrentando. Desde o começo da partida, o Bragantino conseguiu trocar passes em velocidade e teve mais posse de bola, enquanto o Santos não conseguia chegar na área adversária, arriscava de longe sem muito sucesso e ainda contava com falhas individuais. Todo esse domínio do Bragantino foi recompensado aos 28 minutos, com o gol de Claudinho. Pará tentou sair jogando após um cruzamento afastado, mas teve a bola roubada por Pedrinho, que tocou para o camisa 10 mandar de primeira e abrir o placar.

Santos empata no começo do segundo tempo

Com apenas dois minutos da etapa complementar, o Santos chegou ao empate numa trama bem semelhante ao gol do Bragantino. Arthur errou na saída de bola e permitiu o contra-ataque ao Santos. Marinho inverteu para o lado esquerdo, onde chegava Lucas Braga, que matou no peito e finalizou com uma bomba.

Jean Mota marca, mas não valeu

Novidade da escalação do Santos para a noite de hoje, Jean Mota acertou um lindo chute de três dedos no ângulo do goleiro Cleiton. Porém, o VAR flagrou a posição irregular de Marinho na origem do lance e anulou o golaço do meia.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ryller (Ramires), Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Ytalo (Luis Phelipe) e Pedrinho (Cuello). Técnico: Maurício Barbieri

Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota (Vinicius Baliero) e Gabriel Pirani (Lucas Lourenço); Marinho, Marcos Leonardo (Allanzinho) e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes

Ficha técnica

Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos

Competição: Campeonato Paulista (10ª rodada)

Data: 1º de maio de 2021, sábado

Hora: 20h, de Brasília

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista/SP

Árbitro: Douglas Marques Das Flores Assistentes: Anderson Jose De Moraes Coelho e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral

Gols: Claudinho (Red Bull Bragantino) aos 28' do 1ºT; Lucas Braga (Santos) aos 2' do 2ºT

Cartões amarelos: Aderlan, Ricardo Ryller e Cuello (Red Bull Bragantino); Pará e Lucas Braga (Santos)