Santos bate Vasco em São Januário pela 6ª rodada do Brasileiro

Rio de Janeiro/RJ - O jogo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Santos, que aconteceu em São Januário, neste domingo, dia 14, teve uma etapa inicial onde o Santos abriu o placar e o Vasco foi vaiado pela torcida. No 2º tempo, apesar de o Vasco correr em busca do empate, o gol não aconteceu e o placar ficou em 1 a 0 para o Santos.

O Vasco fez seis finalizações na etapa inicial, no entanto, o Santos, com a metade dessas finalizações, conseguiu abrir o placar, aos 28 minutos, com gol de dentro da área, em finalização de Deivid Washington. A posse de bola, no 1º tempo, foi de 56% para o Cruzmaltino, contra 44% do Santos.

Na volta para o 2º tempo, o Vasco substituiu Galarza por Alex Teixeira, enquanto o Santos não fez modificação na equipe. O Cruzmaltino fez mais substituições e o número de faltas também aumentou. O Vasco foi para o ataque em busca do empate, mas na etapa final, que teve 10 minutos de acréscimos, mesmo com o esforço dos jogadores, o empate não aconteceu, embora o goleiro João Paulo tenha trabalhado mais.

Escalação

Vasco: 1 Léo Jardim, 2 Puma Rodríguez, 30 Robson Bambu, 3 Léo, 6 Lucas Piton, 8 Jair, 19 Galarza, 88 Barros, 11 Gabriel Pec, 9 Pedro Raul, 15 Figueiredo

Técnico: Maurício Barbieri

Santos: 34 João Paulo, 22 Nathan, 24 Messias, 28 Joaquim, 12 Gabriel Inocêncio, 14 Rodrigo Fernández, 19 Dodi, 23 Lucas Lima, 11 Ângelo, 36 Deivid Washington, 30 Lucas Braga

Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Karla Renata Cavalcanti de Santana

VAR: Alex Gomes Stefan