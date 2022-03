Santos bate o Água Santa e evita queda, mas não vai às quartas do Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos entrou impetuoso na Vila Belmiro e terminou de espantar o terceiro fantasma do rebaixamento consecutivo no período de um ano. Na tarde deste sábado (19), pela última rodada do Campeonato Paulista, o time da baixada paulista bateu o Água Santa por 3 a 2 e garantiu a permanência no torneio na próxima temporada, mas não avança à fase final da competição. Os gols da vitória foram marcados por Vinicius Zanocelo, Ricardo Goulart e Kaiky. Dadá Belmonte e Rodrigo Sam diminuíram para os visitantes.

O resultado levou o clube alvinegro aos 14 pontos, permanecendo no terceiro lugar do Grupo D, sem a vaga para as quartas de final do Estadual, que ficou para o Santo André. O Água Santa, por sua vez, ficou com 11, na quarta posição do Grupo A.

O segundo rebaixado à segunda divisão, se juntando agora ao Novorizontino, foi a Ponte Preta, que jogou contra o Ituano na rodada e não conseguiu evitar o descenso.

O Santos aguarda agora a definição da fase de grupos da Copa Sul-Americana e sorteio da Copa do Brasil, mas seu próximo compromisso será a rodada inicial do Campeonato Brasileiro 2022, no começo de abril, contra o Fluminense, fora de casa.

Os meias do Santos tiveram uma partida acima da média e foram essenciais para garantir a vitória em casa. A começar por Ricardo Goulart, que virou o jogo de cabeça, após cruzamento de Lucas Braga, e foi importante na articulação das jogadas de ataque do Santos. Zanocelo, com o golaço que empatou o confronto, ao matar a bola no peito e estufar a rede sem deixar a bola cair, foi bem na organização do meio e colaborou ativamente na marcação. Somente Camacho, seguro no sistema defensivo mas com erros com a bola nos pés, esteve abaixo dos dois colegas de setor.

O Água Santa abriu o placar aos nove minutos, com Dadá Belmonte. Porém, ainda no primeiro tempo, Zanocelo, aos 11, Ricardo Goulart, aos 15, e Kaiky, aos 29 minutos, viraram o jogo para o Santos. Eduardo Bauermann foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, aos 38 minutos do segundo tempo.

O início de jogo na Vila Belmiro foi arrebatador, com quatro gols em menos de 30 minutos, sendo os três primeiros em um intervalo de apenas cinco. O Água Santa, ainda sonhando com a vaga nas quartas, abriu o placar logo aos nove minutos, e, com uma reação eletrizante, o Santos fez dois gols em quatro minutos, e mais um aos 29. Após o começo movimentado, o clube alvinegro reduziu o ritmo e o jogo ficou mais morno.

A partida deste sábado marcou a terceira vez consecutiva -considerando competições em que há o descenso- que o Santos escapou do fantasma do rebaixamento no período de um ano. A primeira delas foi no Paulista de 2021, quando o time garantiu a permanência também na última rodada, ao bater o São Bento. No Brasileirão, a saga não foi menos dramática, mas também com sofrimento, e o time se garantiu na Série A faltando duas rodadas para o fim do campeonato.

O uruguaio Carlos Sánchez voltou a atuar após mais de um mês fora dos gramados. Um dos principais nomes do elenco, o uruguaio havia sofrido uma lesão no ligamento colateral do joelho direito depois do empate com o Guarani, no início de fevereiro, e retornou a campo aos 34 minutos do segundo tempo diante do Água Santa.

SANTOS

João Paulo; Auro; Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Velázquez), Zanocelo (Sandry) e Ricardo Goulart (Carlos Sánchez); Lucas Barbosa (Léo Baptistão), Marcos Leonardo (Rwan Seco) e Lucas Braga. T.: Fabián Bustos

ÁGUA SANTA

Victor Souza; Alex Silva, Hélder, Jeferson Bahia e Rhuan (Alyson); Rodrigo Sam, Caíque e Lelê (David); Fernandinho, Dadá Belmonte (Álvaro) e Vinicius Reis (Korek). T: Sérgio Simões.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Vinicius Zanocelo, Eduardo Bauermann, duas vezes, e Rwan (SAN); Rodrigo Sam e Fernandinho (AGU)

Cartão vermelho: Eduardo Bauermann (SAN)

Gols: Dadá Belmonte (AGU), aos 9', Zanocelo (SAN), aos 11', Ricardo Goulart (SAN), aos 15', e Kaiky (SAN), aos 29'/1ºT; Rodrigo Sam (AGU), aos 41'/2ºT