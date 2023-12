Santos avança em negociações e conta com pelo menos 12 reforços

Todas essas 12 negociações são conduzidas pelo grupo do presidente eleito Marcelo Teixeira. A gestão começará oficialmente no dia 2 de janeiro.

O clube está contente com as contratações, mas afirma que não parou. Um goleiro para ser alternativa a João Paulo deve chegar.

Guilherme está perto de ser contratado em definitivo, numa negociação de quase R$ 5 milhões. O atacante 28 anos pertence ao Grêmio e estava emprestado ao Fortaleza. O acordo será praticamente uma troca com o Tricolor pela ida do volante Dodi.

João Schmidt deve chegar livre ao Santos após o fim do contrato com o Kawasaki Frontale, do Japão. Revelado pelo São Paulo, o jogador tem 30 anos. O interesse foi inicialmente publicado pelo Meu Peixão.

