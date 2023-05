Santos assina renovação do contrato de Lucas Lima

Lucas Lima tem 13 jogos pelotime na temporada, com um gol marcado e cinco assistências. Ele rapidamente se tornou titular absoluto sob o comando do técnico Odair Hellmann.

O Santos fez um acordo de produtividade no início do ano, pagou um salário baixo e combinou o aumento em caso de renovação. Ele agora receberá um dos maiores salários do elenco.

