Santos anuncia Soteldo, do Tigres (MEX), por empréstimo

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos acertou o retorno de Yeferson Soteldo, meia-atacante do Tigres (MEX). O time conseguiu o empréstimo do venezuelano de 25 anos por uma temporada. O presidente Andres Rueda confirmou o acordo nesta quinta-feira (11), em reunião informal com jornalistas que cobrem o clube. O anúncio já foi feito nas redes alvinegras.

"Está vindo dentro do nosso fluxo, da nossa famosa planilha (risos). Por isso que a negociação demora mais. Chega por um ano, com opção de compra possível", falou Rueda.

O Tigres estourou o limite de estrangeiros e topou emprestar Soteldo. O Santos, que abriu espaço na folha salarial com as saídas de Léo Baptistão, Ricardo Goulart, Emiliano Velázquez e Willian Maranhão, aceitou honrar com os altos vencimentos.

Havia concorrência no mercado, mas pesou a favor do Santos a vontade de Soteldo em voltar para a Vila Belmiro. A negociação com os mexicanos não demorou a ser concretizada.

Soteldo foi negociado ao Toronto FC (CAN) em abril de 2021 por cerca de R$ 33 milhões. Como a gestão de José Carlos Peres não pagou pela contratação, o presidente Andres Rueda repassou a parte do Santos ao Huachipato (CHI) para quitar a dívida.

Em janeiro deste ano, Soteldo chegou ao Tigres e não se firmou no México. Foram apenas 19 jogos, com um gol marcado.