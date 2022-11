Santos anuncia Paulo Roberto Falcão como coordenador esportivo

O contrato de Falcão com o clube do litoral paulista será assinado nesta quarta-feira (16).

Como jogador, ele teve passagem por Internacional, Roma e São Paulo e foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da Espanha, em 1982, formando o meio de campo com Cerezo, Sócrates e Zico.

Falcão assume o Santos com o desafio de recolocar o time no caminho das grandes conquistas. O time terminou o Campeonato Brasileiro na 12ª colocação.

