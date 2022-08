Santos anuncia a contratação de Luan, do Corinthians, por empréstimo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação de Luan, do Corinthians, por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, com opção de renovação por mais uma temporada. O Timão arcará com 100% dos salários até novembro.

"O Luan foi uma ótima oportunidade de mercado, um jogador experiente, que já foi Rei da América, campeão olímpico e foi aprovado pelo técnico Lisca. Acreditamos no potencial dele. Luan, seja bem-vindo!", afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.

A procura partiu do próprio Corinthians, em conversa entre os presidentes Duilio Monteiro Alves e Andres Rueda na semana passada. Duilio entende que o Santos é um bom lugar para dar visibilidade ao meia-atacante que não joga desde fevereiro. O Peixe ficaria com uma taxa de vitrine de 20% em caso de venda.

O Santos não tinha Luan como opção no mercado, mas gostou da ideia de não pagar o alto salário na tentativa de recuperar o futebol do atleta destaque no título da Libertadores pelo Grêmio, em 2017.

Luan ficou animado com a chance de jogar no Santos. Pessoas próximas a ele afirmam que está com "cabeça boa" e "louco para voltar a jogar". Ele não vinha sendo nem relacionado pelo técnico Vítor Pereira no Corinthians.

Luan foi contratado pelo Corinthians em dezembro de 2019 por quase R$ 29 milhões, mas não repetiu no Parque São Jorge o bom futebol do Grêmio. O contrato termina em dezembro de 2023.

Esse é o segundo reforço do Santos nesta janela. Antes, o Peixe anunciou o lateral-direito Nathan, do Boavista (POR).