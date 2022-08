Santos anuncia a contratação de Gabriel Carabajal, do Argentinos Juniors

Após vencer o Coritiba por 2 a 1, o Alvinegro se prepara para encarar no domingo (11) o América-MG, às 18h, no Independência. A equipe está na 9ª colocação do Brasileiro, com 30 pontos.

O Santos chegou a praticamente descartar a negociação, mas Carabajal fez força para vir ao clube da Vila Belmiro e pediu para ser negociado. Diante da vontade do atleta e do aumento da oferta santista, os argentinos não resistiram mais.

"O Carabajal é um atleta que vai ajudar muito nosso elenco com sua experiência e dominância no meio de campo. Foi um atleta mapeado pelo nosso Departamento de Scouting, novamente seguindo processo criado pelo clube para contratações. Um atleta bastante técnico e que vai somar bastante ao elenco pelos próximos anos", disse o presidente Andres Rueda.

"Muito feliz por estar aqui. Queria muito jogar no Santos e fiz todos os esforços necessários para vir. É um clube gigante. Creio que dentro do gramado posso corresponder e agora vou desfrutar desse momento", afirmou o novo reforço santista.

