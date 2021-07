Santos amplia tempo de Sánchez, mas ainda mantém Pirani titular na Sul-Americana

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Sánchez está cada vez mais próximo de retomar a titularidade no Santos. O técnico Fernando Diniz utilizou o uruguaio por 77 minutos como titular no empate com o Red Bull Bragantino no último domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro, tempo recorde desde o retorno após a lesão.

De agora em diante, o experiente jogador deve aparecer cada vez mais em campo. Diniz já tinha planos para encaixar Sánchez em seu time titular, pois, além de gostar do futebol do jogador estrangeiro, zela pela força interna nos bastidores e exalta o lado ofensivo do veterano de 36 anos.

Para isso, porém, o treinador terá que desmanchar o seu setor titular, composto no momento por Guilherme Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani. Este último, no momento, é o maior cotado para ser sacado. Além de preservar o jovem, que não vive sua melhor fase, Diniz quer Sánchez mais perto do ataque.

No entanto, contra o Independiente (ARG), às 19h15 desta quinta-feira (22), em Avellaneda, Pirani ainda deve começar como titular. O time alvinegro deverá ser o seguinte: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

A mudança efetiva ainda deve demorar mais um pouco a acontecer, pois o comandante santista quer ter certeza de que Sánchez irá aguentar a sequência de jogos na temporada. Até o momento, por exemplo, o uruguaio ainda não jogou 90 minutos seguidos pelo time alvinegro desde que se recuperou da cirurgia no joelho.

No jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, em que o Santos venceu por 1 a 0, Sánchez entrou no lugar de Pirani aos 15 minutos do segundo tempo. A troca poderá ser esperada também agora na partida de volta, já que Diniz tenta dar ritmo e aprimorar a parte física do veterano.

Estádio: Libertadores de América, em Avellaneda (ARG)

Horário: 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira (22)

Árbitro: Diego Haro (PER)

VAR: Victor Carrillo (PER)

Transmissão: Conmebol TV