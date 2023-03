Santos acumula negativas no mercado e pode mudar estratégia por reforços

Dentre as opções, Jamerson foi procurado. Só que o lateral-esquerdo do Guarani também tem propostas do Coritiba e São Paulo e não pode esperar pelo Santos. O Peixe perdeu muito tempo em negociações longas como as de Jean Lucas e Ademir, que eram prioridades, e agora tenta encontrar soluções.

A reportagem apurou que o Santos negocia com um lateral-esquerdo brasileiro que está na Europa, mas as tratativas são difíceis.O Peixe entende que esse jogador seria destaque na Série A, porém, não pode esperar muito mais tempo e busca alternativas.

O Peixe já cogita buscar atletas menos midiáticos e com menor peso. Após a frustração com altos valores, a direção começa a dar um passo para trás.

O Santos tentou reforços da primeira prateleira, mas não avançou em nenhuma negociação. As conversas por Jean Lucas foram encerradas e as por Diego Pituca estão pessimistas.

