Santos acerta a rescisão do contrato do atacante Felippe Cardoso

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos acertou nesta sexta-feira (6) a rescisão do contrato do atacante Felippe Cardoso, que estava fora dos planos do clube para 2023.

O clube fez um acordo amigável com os representantes do centroavante de 24 anos e antecipou a rescisão do vínculo até setembro.

A rescisão deve ser homologada na semana que vem, mas o acerto está finalizado.

Felippe Cardoso estava emprestado ao Vegalta Sendai, do Japão. Antes de atuar no exterior, ele foi cedido ao Fluminense.

Felippe foi contratado pelo Santos por R$ 3 milhões junto à Ponte Preta. O atleta veio sob indicação do ex-técnico Cuca.

Depois de Felippe Cardoso, Carlos Sánchez, Guilherme Nunes, Bryan Angulo e Jhojan Julio, o Santos tenta resolver as situações de Allanzinho, Jobson e Tailson. O trio foi descartado pelo novo técnico Odair Hellmann.