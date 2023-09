Santos acerta a contratação do atacante Alfredo Morelos

O Peixe, então, retomou as conversas por Morelos. O UOL publicou no dia 15 de agosto que o Santos tentava um acordo, mas temia a concorrência árabe.

Alfredo Morelos estava livre no mercado após o fim do contrato com o Rangers (ESC). Ele esteve perto de reforçar o Fenerbahçe, mas o clube turco não conseguiu abrir vaga de estrangeiro.

