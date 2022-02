Santo André e Ferroviária empatam no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo movimentado, o Santo André empatou com a Ferroviária por 2 a 2, na noite deste sábado (12). Os jogadores Júnior Todinho e Gustavo Nescau marcaram para os donos da casa, no estádio Bruno José Daniel. Com um a menos em campo, com a expulsão do volante Uillian Correia, a Ferroviária buscou o empate com Rafael Luiz e Bruno Leonardo.

Após o empate, o Santo André permanece na lanterna do Grupo D, com seis pontos. A Ferroviária é o vice-líder do Grupo B, com sete pontos.

A Ferroviária enfrenta o Palmeiras na quarta-feira (16), ás 19h, na Fonte Luminosa. O Santo André recebe o Novorizontino, às 19h, no estádio Bruno José Daniel.

Guarani volta a vencer após quatro jogos no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O Guarani venceu o Novorizontino por 2 a 1, neste sábado (12), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A vitória do Guarani complicou mais ainda o Novorizontino no Grupo B. A equipe registra apenas um ponto e amarga a lanterna. Já o time de Campinas subiu para a terceira colocação do Grupo A.

Os clubes voltam a campo neste semana. Na terça-feira (15), Novorizontino enfrenta o Santo André, às 19h, no estádio Bruno José Daniel. Na quarta-feira, o Guarani visita o Ituano, no estádio Novelli Junior, também às 19h.

O jogador Ernando abriu o placar para o Guarani aos 21 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Michael Douglas descontou para o Novorizontino. Logo em seguida, aos 12 minutos, Matheus Pereira marcou o seu e sacramentou a vitória do clube e Campinas.

Água Santa bate o Botafogo-SP e segue com três rodadas sem perder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Água Santa venceu o Botafogo-SP neste sábado (12), pelo placar de 2 a 0, e registrou a sua primeira vitória fora da cidade de Diadema.

O clube também completou três rodadas do Campeonato Paulista sem perder -uma vitória sobre Novorizontino, um empate com o Ituano e a vitória de hoje contra o Botafogo-SP.

Jogando em casa, o Botafogo não conseguiu se impor diante o Água Santa e levou o primeiro gol nos primeiros quatro minutos. Álvaro aproveitou um rebote de Rafael Pascoal e abriu o placar no estádio Santa Cruz. Dadá Netuno ampliou aos 41 minutos.

O Botafogo tentará sua reabilitação no Paulista diante da Ponte Preta, em Campinas, na quarta-feira, às 19h. O Água Santa joga no dia seguinte contra o RB Bragantino, às 19h, em Bragança Paulista.