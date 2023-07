Sampaoli pode ganhar opções para decisão em meio a testes no Flamengo

"Quero deixar claro que esse episódio não tem desconforto em relação ao jogo. De fato eu tive um problema com ele. Só que se relatou que o começo da discussão foi em relação ao gramado. A gente pode entender que a reclamação do gramado possa ser pertinente, mas a discussão começou quando o Tannure comunicou que ele teria que ficar mais um pouco para saber de fato quem seria o sorteado para o doping", explicou.

O estopim teria sido o estado do gramado do Maracanã, que teria sido um dos fatores para a lesão.

Os dois tiveram um bate-boca no duelo com o Fortaleza, jogo em que Gabigol lesionou o tornozelo.

Gabigol pode ficar à disposição pela primeira vez após a discussão que teve com Marcos Braz, vice de Futebol do Fla.

O treinador rubro-negro indicou que pode ter os retornos do zagueiro Léo Pereira e do atacante Gabigol, desfalques no jogo de ida e contra o Palmeiras.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a testes e à sequência na grama sintética, Jorge Sampaoli vive a expectativa de ter peças importantes à disposição para o duelo com o Athletico-PR, na quarta-feira, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.

