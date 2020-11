Sampaoli faz cobranças ao elenco mesmo após Atlético-MG recuperar liderança

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Quase dois meses depois de estar no topo, o Atlético-MG recupera a liderança do Campeonato Brasileiro. E nem mesmo o fato do retorno à ponta da tabela faz o técnico Jorge Sampaoli aliviar para os jogadores. "Temos que melhorar muito para seguir onde a gente está", disse o treinador após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, ontem (14), resultado que somado ao tropeço do Inter recolocou o Galo no primeiro lugar.

O perfeccionismo e o grau de exigência do argentino fazem o treinador reconhecer que ainda falta um bom caminho a ser percorrido para que o clube alcance grandes coisas na temporada. "Nós temos que ser uma equipe convencida de que, para que os sonhos sejam realidade, temos que focar", comentou o treinador.

Na luta pelo título do Brasileirão, são dois triunfos consecutivos — um espelho do que aconteceu no primeiro turno da competição — com Flamengo e Corinthians sentindo novamente o gosto da derrota contra o Galo.

E a partida contra o Timão gerou ainda outra coincidência, já que os paulistas perderam de virada novamente, como havia sido no turno.

EQUILÍBRIO

O próprio Sampaoli voltou a falar desse ponto que seguirá recebendo atenção da comissão técnica: o equilíbrio do time nos 90 minutos. A partida contra o Corinthians voltou a mostrar dois comportamentos bem diferente dos mineiros no mesmo jogo. Essa dicotomia de performances nos dois tempos desagrada ao treinador.

"No início [contra o Corinthians], o time estava um pouco confuso, depois se soltou, ganhou campo, com alguma falta de jogo, mas com muita valentia, focando na virada. Acredito que no segundo tempo conseguimos mais ações de domínio, mas sem muita claridade. Foi uma partida que o time ganhou, mas temos que melhorar muito", frisou.

O Atlético-MG não vencia dois jogos em sequência há 40 dias. A última vez fora em setembro, quando, na verdade, o time emplacou quatro triunfos e chegou ao primeiro lugar — ganhou do Bragantino, Atlético-GO, Grêmio e o Vasco.

Agora o Alvinegro tem a chance novamente de acelerar, e o adversário a ser batido é o Athletico-PR, em jogo atrasado da 6ª rodada do campeonato nacional, no Mineirão.