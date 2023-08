Sampaoli e Pedro têm 1ª conversa após agressão de preparador

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Em meio ao momento turbulento no Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli e o atacante Pedro tiveram a primeira conversa após a agressão sofrida pelo jogador, no fim do mês passado.

O treinador e o camisa 9 se reuniram em uma sala no CT Ninho do Urubu após o treino desta segunda-feira (14). O papo durou cerca de meia hora e contou até com um abraço fraternal.

O encontro serviu para amenizar o clima e buscar um entendimento maior. A informação foi publicada, primeira, pela ESPN e confirmada pelo UOL.

A ideia é que a relação possa ganhar novos ares a partir de agora. Eles não se falavam a sós desde o episódio em Minas Gerais, quando Pedro foi vítima de agressão por parte do preparador Pablo Fernández.

O movimento ocorre em meio à crise no Flamengo, e com o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil batendo à porta. As equipes se encontram na quarta-feira, no Maracanã.

O Flamengo já enfrentava um momento conturbado e viu o cenário ficar ainda pior após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores, para o Olimpia.

Na chegada da delegação ao Rio, na última sexta-feira, houve fortes protestos. Membros da diretoria, comissão técnica e alguns jogadores foram alvos de xingamentos.

No duelo com o São Paulo, no Maracanã, ontem (13), o reencontro do Fla com a torcida não foi dos mais amistosos, e o empate foi mais um elemento neste caldeirão rubro-negro.

Enquanto isso, Sampaoli vê o trabalho ser contestado e parte da torcida pedir mudanças no comando do time.