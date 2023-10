Sampaoli cita problemas anteriores à chegada ao Flamengo e justificar saída

Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol! Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses.

Sampaoli finaliza exaltando o Maracanã. Foram 39 jogos no comando do rubro-negro, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas, um aproveitamento de 60,7%.

