Sampaio vence Vasco com um a menos e pênalti defendido no último lance

Na terça-feira (12), o Sampaio voltará ao Castelão para receber o Vitória, que luta contra o rebaixamento para a Série C. Já o Vasco entrará em campo somente no próximo sábado (16), contra o líder Coritiba.

Com o resultado, o Sampaio Côrrea subiu para a décima colocação e agora soma 40 pontos. Com as vitórias de Guarani e CSA, o Vasco acabou caindo para a oitava colocação, ainda com 43 pontos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um a menos durante todo o segundo o tempo, o Sampaio Côrrea venceu o Vasco por 1 a 0 na noite deste sábado (9), no Castelão, em partida válida pela 29ª rodada da Série B.

