Sampaio Basquete derrota Campinas e assume a liderança da Liga de Basquete Feminino

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ninguém na frente, pelo menos até segunda-feira! O Sampaio Basquete derrotou o Unimed Campinas por 78 a 65 na noite deste sábado (29) e assumiu, ainda que provisoriamente, a liderança da Liga de Basquete Feminino.

O UOL transmite todos os jogos da LBF ao vivo e com imagens em seu canal no YouTube.

A partida foi disputada no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, abriu o segundo turno da competição e marcou o reencontro entre os finalistas da temporada passada.

Patty Teixeira, do Sampaio, foi a MVP do jogo e também a cestinha, com 16 pontos.

ERROS E MAIS ERROS

O confronto começou com muitos erros. Ninguém acertava quase nada, mas o Sampaio estava com a mão um pouco mais calibrada e conseguiu abrir oito pontos, vantagem do primeiro quarto. Na volta para o segundo período, as anfitriãs marcaram primeiro e colocaram a vantagem em dez, a maior até então.

CAMPINAS NA FRENTE

Campinas, porém, reagiu na metade final do quarto e virou no 32 a 31 com dois lances livres convertidos pela capitã Iza. Foi a primeira vez que o time paulista ficou na frente do placar, vantagem que conseguiu manter até o intervalo.

Na volta dos vestiários, quem mexeu primeiro no placar foi Campinas, abrindo três. Logo a seguir, o Sampaio marcou quatro pontos seguidos e retomou o comando do marcador.

TERCEIRO QUARTO DECIDE

Assim como no início do confronto, os times erravam muito e perdiam muitas oportunidades. A menos de cinco minutos do fim do terceiro período, Moura matou uma de três, recolocou o Sampaio nos trilhos e o time deslanchou abrindo 11, a maior vantagem na partida, no 48 a 37. Campinas, por outro lado, não conseguiu voltar para o jogo, tomou 25 a 10 na parcial e entrou nos últimos dez minutos perdendo por 56 a 42.

No quarto período, o Sampaio apenas administrou a vantagem até o cronômetro zerar.