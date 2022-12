Salto de marroquino em gol é comparado a 'voo' de Cristiano Ronaldo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O salto do atacante Youssef En Nesyri para fazer o gol da vitória de Marrocos sobre a seleção de Portugal, neste sábado (10), no estádio Al Thumama, em Doha (Qatar), gerou uma série de comparações com um lance parecido de Cristiano Ronaldo, quando o português jogava pela Juventus, em 2019.

Na ocasião, Ronaldo saltou 2,56 metros para cabecear a bola e marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Sampdoria, pelo Campeonato Italiano.

No lance deste sábado, que definiu a classificação marroquina para a semifinal da Copa do Mundo do Qatar, En Nesyri, de 1,88 m de altura, conseguiu subir mais alto que o goleiro Diogo Costa, de 1,86 m, e que o zagueiro Ruben Dias, também de 1,86 m, e cabecear para o gol.

Nas redes sociais, o lance de En Nesyri, que atua no espanhol Sevilla, foi chamado de "Air Nesyri", um trocadilho com companhia aérea, e de homem foguete.

De acordo com informações do COI (Comitê Olímpico Internacional), o salto de 2,56 metros de Cristiano Ronaldo contra a Sampdoria foi o segundo mais alto do português na carreira. O primeiro havia sido em 2013, quando jogava pelo Real Madrid. Na ocasião, ele atingiu a marca de 2,93 metros para cabecear e marcar o gol de empate por 1 a 1, contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões, no estádio Santiago Bernabéu.