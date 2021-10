Salah e Foden brilham, Liverpool e City empatam, e Chelsea vira líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a liderança do Campeonato Inglês em jogo, o Liverpool recebeu o Manchester City neste domingo (3), no encerramento da sétima rodada da competição nacional, e, em um jogaço, ficou no empate em 2 a 2, deixando a liderança nas mãos do Chelsea, que venceu seu jogo na rodada.

Os gols saíram apenas no segundo tempo da partida, que teve ritmo acelerado. Mané marcou o primeiro do Liverpool, aos 14 minutos. Foden empatou aos 20 minutos, após bela jogada de Gabriel Jesus. Salah, em linda jogada individual, desempatou aos 30. No fim, aos 41, De Bruyne deu números finais à partida.

Com o resultado, o Liverpool vai a 15 pontos e agora é o segundo colocado com um ponto a menos que o Chelsea. Já o Manchester City, com 14 pontos, é o terceiro colocado.

ADAPTAÇÃO E PRESSÃO DO CITY

Empurrado por seus torcedores, o Liverpool começou o jogo em um ritmo frenético, com todos os jogadores muito avançados e marcando os defensores do Manchester City, que tinham muitas dificuldades para sair jogando nos primeiros dez minutos de jogo. Apesar disso, os comandados de Klopp não criaram chances claras de gol.

Aos poucos, o City foi se adaptando ao estilo de jogo imposto pelo Liverpool e passou a encontrar espaços diante de uma marcação que perdia intensidade. Se os donos da casa não conseguiram criar oportunidades claras, os visitantes foram muito perigosos.

Aos 20 minutos, Bernardo Silva carregou a bola desde o meio-campo, deixando marcadores para trás e tocou para Foden dentro da área. O atacante inglês bateu forte, mas viu Alisson crescer diante dele e fazer uma ótima defesa para evitar o primeiro gol do jogo.

O City voltou a ameaçar aos 34 minutos. Desta vez, foi Foden quem fez boa jogada pela esquerda e achou um ótimo cruzamento. A bola encontrou Kevin de Bruyne, na segunda trave. Livre de marcação e apenas com Alisson à frente, o meia belga, porém, cabeceou por cima do gol e desperdiçou uma grande chance.

Mesmo melhor em campo, o City não conseguiu abrir o placar e lamentou o fim do primeiro tempo, enquanto o Liverpool aproveitou o intervalo para tentar mudar o rumo do jogo.

GOL DO LIVERPOOL

A conversa com Klopp no vestiário parece ter surtido efeito. O Liverpool mostrou mais intensidade na volta do intervalo e, apesar de ver os visitantes controlarem a posse de bola, equilibrou o jogo, mostrando perigos em ataques muito verticais.

Logo aos quatro minutos, o zagueiro Joel Matip encontrou espaço entre os marcadores do City e deu um bom passe para Diogo Jota. O atacante português dominou de costas na meia-lua, girou sobre a defesa e bateu forte, obrigando Ederson a trabalhar para evitar o gol.

Dez minutos depois, Salah puxou contra-ataque muito rápido, deixou dois marcadores para trás e colocou Mané na cara do gol. O atacante senegalês tirou de Ederson e bateu forte no canto para abrir o placar.

GABRIEL JESUS GARÇOM

O gol não mudou o ritmo das equipes, apesar de transformar o clima no estádio. Ainda controlando a posse de bola, o City tentava criar espaços para empatar, com destaque para Bernardo Silva e Gabriel Jesus.

O time visitante foi premiado aos 23 minutos, quando o atacante brasileiro recebeu no setor direito do ataque e, com um corte seco e velocidade, deixou três marcadores para trás antes de tocar em profundidade para Foden. Desta vez, o atacante inglês bateu rasteiro, cruzado, e não deu chances para Alisson, empatando a partida.

SALAH RESOLVE

A resposta dos donos da casa não demorou muito e veio com o inspirado Mohamed Salah, que já tinha feito a diferença no lance do primeiro gol.

Aos 30 minutos, o atacante egípcio recebeu de costas para a área cercado por três marcadores. Com vários toques rápidos na bola, Salah deixou todos para trás e invadiu a área, onde passou com facilidade por Laporte e chutou cruzado, rente à trave, para vencer Ederson e desempatar o jogo em Anfield Road.

SORTE PARA EMPATAR

Seis minutos depois, sem deixar o ritmo do jogo cair, o Manchester City conseguiu o empate. Foden fez boa jogada pela direita e tocou para o meio da área. A defesa afastou mal e a bola sobrou para Kevin de Bruyne na entrada da área. O meia belga bateu de chapa e contou com um desvio de Matip para tirar qualquer chance de defesa do goleiro Alisson, que pulou no canto e viu a bola morrer quase no meio do gol para fechar o placar.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o Watford. O jogo está marcado para o dia 16 de outubro (sábado), às 8h30 (de Brasília. No mesmo dia, o Manchester City recebe o Burnley, às 11h (de Brasília).