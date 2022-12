Saída de VP abre rombo e Corinthians ainda monta comissão de Lázaro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians trabalha em silêncio enquanto os holofotes estão voltados para a Copa do Mundo. Desde o anúncio de Fernando Lázaro, há duas semanas, o clube escolhe os nomes para montar o restante da comissão técnica: vai manter um auxiliar, foi atrás de mais dois e se acertou com um preparador físico.

Quem permanece no clube é Alex Meschini, ex-meia, que é auxiliar técnico. O preparador físico é Flávio de Oliveira, que volta ao Corinthians após nove meses. E os outros dois assistentes ainda têm os nomes mantidos sob sigilo.

A comissão técnica de Vítor Pereira era composta pelo auxiliar Luís Miguel, os analistas Bruno Moura e Luís Nédio e o preparador físico António Ascensão. Com estas lacunas deixadas com a saída do português, são estas ausências que o Corinthians agora precisa repor.

A tendência é que todos os profissionais da nova comissão sejam oficializados antes do início da pré-temporada, no dia 14, mesma data da apresentação de Fernando Lázaro no CT Joaquim Grava. O Corinthians não tem pressa para fazer anúncios porque entende ter todo o planejamento dentro do prazo.

Fernando Lázaro e o Corinthians planejam 2023 em uma série de reuniões. As discussões servem para refinar os planos do clube sobre quais jogadores do elenco serão ou não usados, quais são as carências, qual é o perfil de contratação e daí por diante.

Boa parte dessa estruturação foi feita ainda com Vítor Pereira, antes de o português decidir não renovar seu contrato, mas o ajuste fino de cada decisão é pensado com Lázaro. O Corinthians terá um mês de pré-temporada até o Paulistão do ano que vem, que tem início previsto para 14 de janeiro.