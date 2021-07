Saiba quem leva vantagem no confronto entre Itália e Inglaterra, finalistas da Eurocopa

Para chegar até aqui, os dois times precisaram passar por prorrogações. Enquanto a Itália ganhou da Espanha em cobrança de pênalti de Jorginho, a Inglaterra contou com uma penalidade contestável sofrida por Sterling para avançar. Schmeichel, da Dinamarca, até defendeu a batida de Kane, mas o atacante converteu no rebote.

Já os atletas do Manchester City Kyle Walker, John Stones, Phil Foden e Raheem Sterling, todos ingleses, têm duas possibilidades de cravar o nome na decisão: se vencerem, entram para o grupo de quatro jogadores que perderam a Champions League e conquistaram a Euro na mesma temporada; se perderem, se juntam ao alemão Ballack, o único a perder os dois títulos no mesmo ano.

Jogadores do Chelsea, o italiano Jorginho e os ingleses Mason Mount, Reece James e Ben Chilwell também podem entrar para uma seleta lista de jogadores que venceram a Champions League e a Euro no mesmo ano.

A vantagem no total de confrontos (27) entre as duas seleções é da Itália, que venceu em dez oportunidades. A Inglaterra ganhou oito, e as equipes empataram nove vezes. Na Euro, a maior eficiência segue sendo da Azzurra, que eliminou os atuais donos da casa duas vezes -em 2012, nas quartas de final, e em 1980, na segunda rodada da fase de grupos.

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A Inglaterra nunca disputou uma final da Eurocopa. A Itália ganhou o último título do torneio há 53 anos. Quando pisarem no gramado de Wembley neste domingo (11), às 16h (TV Globo e SporTV), os jogadores das duas seleções se empolgarão em entrar para a história.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.