Saiba quem é Facundo Milán, novo centroavante do São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira (21) a contratação do atacante uruguaio Facundo Milán, 20, proveniente do Defensor (URU).

Apesar de profissional no clube de Montevidéu, Milán chega ao Brasil para reforçar a base são-paulina. O atleta defenderá a equipe sub-20 tricolor, que inicia a disputa do Brasileiro da categoria no próximo mês. Seu contrato vai até o fim de 2022.

Fenômeno nas categorias inferiores, o jogador detém o recorde histórico de gols na base do Defensor, reconhecido no Uruguai como um clube formador de talentos. Foram 130 bolas na rede em 113 partidas, média superior a um gol por jogo.

Além dos registros impressionantes, passou pelas seleções sub-17 e sub-20 da Celeste.

Centroavante de área e definidor, Facundo Milán é canhoto e tem características que Hernán Crespo não possui em seu elenco. Pablo, titular no ataque, não é um jogador de área, e Vitor Bueno, originalmente um atacante de lado do campo, ainda se adapta como homem de referência na nova função pedida pelo técnico.

"Facundo sabe se posicionar, é um 9 de área que tem frieza e sorte de goleador, um oportunista. Se sobra uma bola, ele é mortal. Um assassino dos gols", diz à reportagem Alejandro Acevedo, assistente técnico de seu irmão, Eduardo, que deu a Milán a primeira chance no profissional do Defensor.

"É um atacante que participa do jogo coletivo e tem boa técnica, mas precisa melhorar no combate pelo alto quando a bola vem lançada em direção ao ataque", afirma Alejandro sobre o atleta de 1,84 m.

Sob o comando de Eduardo Acevedo, Facundo Milán estreou no profissional do clube violeta em 2017, contra o Plaza Colonia (URU), aos 16 anos. Ele entrou como substituto e anotou os dois gols da vitória por 2 a 1 do Defensor.

Apesar dos números na base e do bom início nos profissionais, Milán ainda não explodiu no futebol adulto. Em 37 jogos com o time de cima, anotou apenas sete gols. Na temporada passada, foram três bolas na rede em nove apresentações.

O ano de 2018 foi o seu pior com os profissionais do Defensor. Nas 11 partidas que disputou, não anotou um gol sequer.

Alejandro Acevedo credita a dificuldade do atacante à falta de sequência e às escolhas ruins do clube, que passou a optar pela contratação de centroavantes mais experientes. O Defensor foi rebaixado no último Campeonato Uruguaio.

"Me parece que o Defensor teve muitos altos e baixos esportivos nos últimos anos. Não deram confiança a Facundo para que pudesse se desenvolver no profissional. Nesses últimos dois anos, o clube utilizou poucos atacantes formadas em casa", diz Alejandro, que está de volta ao clube com seu irmão para devolver o Defensor à elite.

No dia em que Facundo Milán estreou no profissional, contra o Plaza Colonia, um dos titulares no ataque da equipe estava suspenso. Era Gonzalo Carneiro, atacante com passagem apagada pelo São Paulo e cujo contrato não foi renovado ao fim da última temporada.

Carneiro chegou a ficar suspenso por doping e não atuou pela equipe por mais de um ano. Alejandro Acevedo diz que ambos têm características diferentes, e que o período na base são-paulina poderá ajudar o novo reforço tricolor na adaptação ao novo país.

"Gonzalo precisava ter a bola, queria ser protagonista. Facundo não se importa em passar 90 minutos esperando. Se chega uma bola e ele guarda, sai de campo feliz", completa