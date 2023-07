Saiba quanto será a multa de quem cometer racismo e homofobia em estádios do Amazonas

Manaus/AM - O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a lei que estabelece penalidades para torcedores e clubes de futebol que praticarem atos de racismo e homofobia em estádios do Amazonas. Os infratores serão punidos com multas no valor de até R$ 1 mil, no caso de reincidência pode chegar até R$ 2 mil. As sanções serão aplicadas levando em consideração a gravidade do fato, reincidência e a capacidade econômica do infrator.

Os clubes podem ter as penalidades reduzidas em até metade do valor, caso adotem medidas necessárias à identificação dos torcedores ou dirigentes que praticarem ou induzirem a prática dos atos de racismo ou homofobia.

De autoria da deputada estadual, Dra. Mayara Pinheiro Reis (Republicanos), o projeto cria sanções administrativas para dirigentes de clubes ou torcedores que pratiquem ou induzam à prática criminosa em estádios de futebol.

O caso Vinícius Junior, ocorrido em maio, durante uma partida entre Valencia x Real Madrid, acendeu um alerta em diversos países para que se posicionem contra manifestações de preconceito em relação aos atletas nos campos de futebol.