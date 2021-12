Saiba quanto Hamilton e Verstappen ganham por temporada

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, são os dois principais pilotos da Fórmula 1 e neste fim de semana decidirão o título da modalidade no GP de Abu Dhabi. Com isso, os dois já saberão exatamente quanto receberão pelos seus desempenhos em 2021.

De acordo com o jornal do Marca, o salário de Hamilton é por volta de 49 milhões de euros por temporada, mais bônus por desempenho. Já Verstappen recebe 23 milhões de euros e com as bonificações alcança o valor de 37 milhões de euros.

Caso conquiste o título no próximo domingo, o britânico receberá mais 4 milhões de euros e, com isso, ultrapassará a marca de 50 milhões só nesta atual temporada da F-1. A informação é da Forbes.

A dinâmica da Formula 1 dificulta um maior rendimento dos pilotos com patrocínios individuais, porém mesmo assim Hamilton tem um faturamento estimado em 10 milhões de euros nesse quesito, contra menos de um milhão do atleta holandês.

Os dois rivais chegam nesse último GP com a mesma pontuação: 369.5. Porém Verstappen está na frente pelo critério de desempate ser o número de vitórias na temporada e o holandês subiu no lugar mais alto do pódio em nove oportunidades, enquanto Hamilton venceu outras oito provas.

Vale destacar que o piloto britânico da Mercedes dominou os últimos anos da modalidade, conquistando o título em seis oportunidades nos últimos sete anos (a exceção ficou por conta da edição de 2016, quando o alemão Nico Rosberg foi o campeão).