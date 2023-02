Saiba quais clubes que disputam o Barezão já foram campeões do Amazonense

Manaus/AM - Dos times que disputam o Barezão, apenas quatro já venceram o Campeonato Amazonense. O maior campeão é o Nacional, com 43 títulos.

Em seguida, o Rio Negro no segundo colocado com 16 títulos. O Manaus FC aparece em terceiro, com 5 títulos e o Princesa fecha a lista com um título.

As equipes que nunca venceram a Série A do Campeonato Amazonense foram o Amazonas, Manauara, Iranduba, Operário e o Parintins. Vale o destaque que a maioria são clubes novos, como o Amazonas, com três anos de fundação, e o Parintins, com um ano.