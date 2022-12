Saiba por que Neymar passou pomada na camisa em jogo do Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Na volta para o segundo tempo de Brasil x Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, Neymar e Raphinha passaram uma espécie de pomada na camisa, na altura do peito, e no nariz, respectivamente.

Não é a primeira vez que o camisa 10 da seleção faz isso, e a medida tem uma explicação. O objetivo da pomada é aliviar a congestão nasal e, assim, melhorar a respiração. Para os atletas, uma respiração mais eficiente ajuda na recuperação do esforço físico.

Como o UOL mostrou em 2018, quando Neymar também passou uma pomada no peito e no nariz durante uma partida da Copa da Rússia, a medida ajuda os atletas. "Respirando melhor, você ajuda o procedimento de recuperação. Quanto melhor você oxigenar [o organismo], mais rapidamente você vai se recuperar", explicou o preparador físico Zé Mário Campeiz, à época.

O profissional ressaltou que a medida pode ser usada quando a umidade relativa do ar é ou muito baixa ou muito alta. Vale pontuar que a Copa no Qatar acontece no fim do ano por causa das altas temperaturas no Oriente Médio no período tradicional do torneio da Fifa (entre junho e julho).

"A umidade muito baixa ou muito alta é prejudicial. O atleta se desgasta mais, demora mais tempo para se recuperar", afirmou o preparador na entrevista de 2018.