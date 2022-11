Saiba a origem do xadrez vermelho no uniforme da Croácia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inconfundível, o uniforme xadrez em vermelho e branco da Croácia é parte da identidade do país, que, apesar de existir como reino há milhares de anos, é formalmente um país desde 1991, quando se separou da Iugoslávia.

Desde então, o jovem país marcou presença em Copas do Mundo com o desenho de sua camisa, que remete ao brasão de armas do país. O xadrez é conhecido como sahovnica.

Ele teria sido criado no século 10, mas usado oficialmente pela primeira vez na genealogia dos Habsburgo, no século 16, segundo o governo croata. Uma lenda surgida possivelmente muito depois, no século 19, diz que sua origem estaria ligada à do rei Stephen Drzislav. O monarca teria sido capturado pelos venezianos, mas conquistado sua liberdade após vencer três partidas de xadrez contra Pietro Orseolo 2º.

A partir daí, o rei croata teria adotado o xadrez como seu brasão de armas. Sobre as cores, não há unanimidade, mas algumas versões afirmam que elas remetem a diferentes regiões do país: à Croácia vermelha e à Croácia branca.

Mesmo pequeno, o país revelou grandes jogadores nos últimos anos, como o meia Modric, craque da copa passada e eleito melhor do mundo em 2018. Na edição russa, os croatas surpreenderam e chegaram à final, perdendo para a França e conquistando o vice-campeonato.