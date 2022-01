Saiba onde ver os principais campeonatos de futebol em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o mercado de transmissão de eventos esportivos sob profundas mudanças, o espectador ganhou e perdeu opções para acompanhar o futebol.

A fragmentação dos direitos de televisionamento e o processo de maturação das plataformas de streaming rompem com velhos hábitos. Em 2022, por exemplo, a Globo terá menos atrações esportivas nos primeiros meses do ano, após renunciar à Copa Libertadores e aos estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A emissora também não terá o Mundial de Clubes, com participação do Palmeiras. O torneio, a ser disputado no início de fevereiro, foi comprado pela Band. Apesar da disputa com a Fifa na Justiça por causa do valor do contrato, a Globo continua com os direitos em TV aberta e fechada para a Copa do Mundo do Qatar. Mas as transmissões em plataformas digitais ainda estão indefinidas.

Entre as competições regionais, a Federação Mineira de Futebol (FMF) foi quem ainda não fechou com nenhuma emissora e deverá transmitir os duelos em seu canal de streaming. O Cruzeiro firmou uma parceria com o portal do jornal O Tempo, que usará suas plataformas digitais para exibir as partidas da equipe como mandante.

A Record é quem vai transmitir os estaduais mais populares do país, o Paulista e o Carioca (este pelo segundo ano consecutivo). A emissora do bispo Edir Macedo não apresentava nenhum confronto do Campeonato Paulista desde 2006. A Globo comprou os jogos para exibi-los em pay-per-view.

Em meio à política de contenção de gastos da Globo, o SBT foi quem mais tirou proveito até o momento. A emissora de Silvio Santos exibirá sua terceira edição da Copa Libertadores.

Após a Globo ter rescindido o contrato unilateralmente em 2020, o SBT acertou vínculo com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), que organiza a Libertadores, até o final de 2022.

A emissora paulista também fisgou a Champions League e a Liga Europa. No caso da Liga Europa, o SBT repassou os direitos à TV Cultura e pretende realizar as suas transmissões somente a partir da fase de quartas de final.

São Paulo, 26 de janeiro a 3 de abril

Record

HBO Max

Youtube

Estádio TNT Sports

Paulistão Play

Premiere

Rio de Janeiro, 23 de janeiro (fases finais indefinidas)

Record

Minas Gerais, 26 de janeiro a 3 de abril

www.futebolmineiro.tv.br

O Tempo (exibirá jogos do Cruzeiro como mandante)

Rio Grande do Sul, 26 de janeiro a 3 de abril

Globo

Sportv

Premiere

Mundial de Clubes, 3 a 12 de fevereiro

Band

Bandsports

Copa Libertadores, 8 de fevereiro a 29 de outubro

SBT

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Conmebol TV (canal pago e disponível nas operadoras)

Facebook

Streaming: Star+

Campeonato Brasileiro, 10 de abril a 13 de novembro

Globo

SporTV

Premiere

Copa do Brasil, 23 de fevereiro a 19 de outubro

Globo

SporTV

Streaming: Prime Video

Copa Sul-Americana, 6 de abril a 1º de outubro

Conmebol TV (canal pago e disponível nas operadoras)

Champions League, encerramento em 28 de maio

SBT

TNT e no Space (WarnerMedia)

Streaming: Estádio TNT Sports e HBO Max

Liga Europa, encerramento em 18 de maio

TV Cultura

SBT (a partir das quartas de final)

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Streaming: Star+

Campeonato Inglês, encerramento em 22 de maio

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Streaming: Star+

Campeonato Espanhol, encerramento em 22 de maio

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Streaming: Star+

Campeonato Alemão, encerramento em 14 de maio

Band

Cultura (site)

Streaming: OneFootball

Campeonato Italiano, encerramento em 22 de maio

ESPN e Fox (Grupo Disney

Streaming: Star+

Campeonato Francês, encerramento em 21 de maio

ESPN e Fox (Grupo Disney)

Streaming: Star+

Copa do Mundo do Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro

Globo

SporTV