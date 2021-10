Saiba onde ver os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira enfrenta na quinta-feira (7) a Venezuela, em Caracas, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Invicta e líder do classificatório sul-americano com 24 pontos, a equipe do técnico Tite terá pela frente: depois de encarar os venezuelanos, viaja a Barranquilla para visitar a Colômbia, no domingo (10), e depois recebe o Uruguai, em Manaus, na quinta-feira da próxima semana (14).

Os três compromissos do Brasil pelas Eliminatórias terão transmissão da Globo e do SporTV.

Na última rodada tripla, em setembro, a seleção venceu Chile e Peru, mas o confronto com a Argentina foi suspenso após agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) invadirem o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, e determinarem a interrupção da partida. Ainda não há uma decisão da Fifa sobre o confronto nem uma nova data.

Próximo adversário da equipe brasileira, a Venezuela ocupa a lanterna das Eliminatórias, com apenas 4 pontos em nove jogos (1 vitória, 1 empate e 7 derrotas). No último encontro entre as seleções, pela Copa América deste ano, o Brasil venceu por 3 a 0.

Confira os dias e horários dos próximos jogos da seleção

Venezuela x Brasil, quinta-feira (7)

20h30 (de Brasília), em Caracas

Na TV: Globo e SporTV

Colômbia x Brasil, domingo (10)

18h (de Brasília), Barranquilla

Na TV: Globo e SporTV

Brasil x Uruguai, quinta-feira (14)

21h30 (de Brasília), Arena da Amazônia

Na TV: Globo e SporTV

Classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar

1) Brasil - 24

2) Argentina - 18

3) Uruguai - 15

4) Equador - 13

5) Colômbia - 13

6) Paraguai - 11

7) Peru - 8

8) Chile - 7

9) Bolívia - 6

10) Venezuela - 4