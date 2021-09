Saiba onde ver Atlético-MG x Palmeiras e Barcelona-EQU x Flamengo pela Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa Libertadores de 2021 conhecerá seus finalistas entre terça-feira (28) e quarta-feira (29).

Após um empate sem gols no jogo de ida, no Allianz Parque, em São Paulo, Atlético-MG e Palmeiras voltam a se enfrentar, agora em Belo Horizonte.

A bola rola no estádio do Mineirão às 21h30 (de Brasília) de terça, com transmissão do SBT e do Fox Sports.

Atual campeão, o Palmeiras já eliminou um rival brasileiro na fase anterior do torneio, o São Paulo. No jogo de ida, houve um empate no Morumbi por 1 a 1. Na volta, a formação alviverde triunfou por 3 a 0.

O Atlético-MG, nas quartas de final, superou o River Plate, da Argentina, com duas vitórias: 1 a 0 fora de casa e 3 a 0 em Minas Gerais.

Já o Flamengo vai até Guayaquil, no Equador, enfrentar o Barcelona. Os cariocas chegam para o duelo com uma vantagem de 2 a 0 construída na partida de ida, em um Maracanã com torcida.

O jogo de volta ocorre no estádio Monumental, também com presença de público, às 21h30 de quarta. O duelo terá transmissão do Fox Sports e do canal de streaming Star+.

A grande decisão do torneio continental está marcada para o dia 27 de novembro de 2021, um sábado, no Estádio Centenário, no Uruguai.

Dos quatro semifinalistas, o Barcelona de Guayaquil é o único time que ainda não venceu o torneio.

Onde ver os jogos de volta das semifinais

Atlético-MG x Palmeiras (ida: 0 a 0)

Quando: Terça (28), às 21h30

Transmissão: SBT e Fox Sports Barcelona-EQU x Flamengo (ida: 2 a 0 para o Flamengo)

Quando: Quarta (29), às 21h30

Transmissão: Fox Sports e Star+