Saiba o que cada seleção precisa para se classificar no Grupo C da Copa

Empate: se classifica com empate no outro jogo; se a Arábia Saudita ganhar, está fora; se der México, haverá igualdade em pontos e a vaga será definida pelos critérios de desempate (o primeiro é o saldo de gols)

Veja a situação do Grupo C, cujas partidas são, às 16h (de Brasília), Polônia x Argentina e Arábia Saudita x México.

Mesmo as seleções que já estão com a vaga assegurada, com duas vitórias nos dois primeiros confrontos, têm interesse no seu jogo, para tentar terminar o grupo na liderança e evitar, teoricamente, uma partida mais difícil no primeiro mata-mata.

