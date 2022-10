Saiba como assistir à final da Sul-Americana entre São Paulo e Del Valle

SÃO PAULO/SP- A final da Copa Sul-Americana em jogo único entre São Paulo e Independiente del Valle neste sábado (1), às 17h, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, terá transmissão ao vivo gratuita na internet.

No Brasil, a competição é exibida com exclusividade Conmebol TV, serviço pay-per-view criado em 2020 e presente apenas na Sky, Claro e Directv Go. A Claro, contudo, anunciou que vai liberar o acesso ao canal na decisão por meio do aplicativo "Claro TV+", sem a necessidade de pagamento ou condicionar à assinatura de seus produtos.

Além do aplicativo, presente em smartphones (iOS e Android), a partida poderá ser assistida em smartvs com sistema Android TV. Outra opção é o site oficial do serviço, o www.clarotvmais.com.br. Para ver o jogo será preciso fazer um cadastro gratuito.

A final da Copa Sul-Americana 2022 é a última do atual ciclo de direitos de transmissão, que não teve no Brasil nenhum tipo de transmissão em TV aberta.

No próximo ciclo, o torneio terá transmissões do SBT, além dos canais Disney (ESPN e Star+) e Paramount (Paramount+) em plataformas pagas.