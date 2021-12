Rússia e EUA iniciam conversas após risco de invasão à Ucrânia, diz agência

SÃO PAULO,SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Rússia e os Estados Unidos iniciaram negociações sobre a cobrança por garantias de segurança feitas por Moscou em meio ao conflito entre os dois países por causa de uma suposta invasão à Ucrânia pelos russos. De acordo com a Reuters, um diplomata russo disse à agência de notícias russa RIA, nesta terça-feira (21), que há a possibilidade de que os países cheguem a um entendimento. A Rússia exigiu garantias de que a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) não se expandirá para a Ucrânia ou não enviará armas e tropas ao país, apesar das suposta possibilidade de invasão. RÚSSIA COBRA EUA O contato teve início após a Rússia cobrar, ontem (20), uma resposta urgente dos Estados Unidos a respeito de suas exigências de segurança. Os russos alertaram para uma possível reação militar, caso a negociação não tivesse início. Segundo a Reuters, Moscou, que tensiona o Ocidente com a presença de soldados perto da fronteira com a Ucrânia, revelou na semana passada uma lista de propostas de segurança que quer negociar, incluindo uma promessa de que a Otan abdicará de qualquer atividade militar na Europa Oriental e na Ucrânia. "A conversa precisa ser séria e todos na Otan entendem perfeitamente bem, apesar de sua força e seu poder, que uma ação política concreta precisa ser tomada, caso contrário a alternativa é uma reação militar-técnica e militar da Rússia", disse o diplomata russo Konstantin Gavrilov, segundo citação da agência de notícias RIA. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, já havia dito que os Estados Unidos "expressaram disposição", como mesmo definiu, para iniciar um diálogo com a Rússia sobre suas propostas de garantias de segurança que procuram limitar a expansão da Otan para o leste.

