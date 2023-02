Rony diz que esperava indicação ao Puskás por gols de bicicleta

Em 2023, Rony divide a artilharia do Palmeiras com Raphael Veiga. Ambos com cinco gol, mas o camisa 10 marcou todos no Campeonato Paulista, enquanto o meia tem dois pela Supercopa do Brasil.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rony, atacante do Palmeiras, admitiu que esperava estar entre os indicados ao Prêmio Puskás. Em entrevista, nesta terça-feira (28), ao podcast do Paulistão, ele não escondeu a expectativa ser o autor de um dos gols mais bonitos de 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.