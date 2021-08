Ronan Cordeiro termina em quinto, e Brasil fica sem pódio no triatlo

No feminino, Jessica Ferreira terminou na quarta colocação da categoria PTWC (para atletas cadeirantes), com 1h16min23s. Kendall Gretsch (EUA), com 1h06min25s, Lauren Parker (AUS), com 1h06min26s, e Eva Maria Moral Pedrero, com 1h14min59s, formaram o pódio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil bateu na trave na categoria PTS5 (para atletas com deficiências físico-motoras e paralisia cerebral mais moderadas) masculina do triatlo. Ronan Cordeiro foi o melhor brasileiro da prova, terminando na quinta colocação. Já Carlos Rafael Viana foi o sexto.

