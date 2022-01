Ronaldo pega Covid e desfalca Cruzeiro em festa de aniversário do clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro anunciou na manhã deste domingo (2) que o ex-jogador Ronaldo, que comprou o clube no final do ano passado, testou positivo para Covid-19. Por isso, ele não vai participar da comemoração do 101º aniversário cruzeirense.

Segundo o Cruzeiro, Ronaldo está bem, com sintomas leves e, por orientação médica, entra agora em repouso e isolamento social.

Esta seria a primeira vez que Ronaldo viajaria para Belo Horizonte desde que anunciou, no dia 18 de dezembro, a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. O Fenômeno tinha uma agenda definida, como encontro com 20 torcedores, conversa com ex-companheiros de Cruzeiro e uma live exclusiva para os sócios. Tudo foi cancelado.

Após três temporadas de insucessos, com rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e duas campanhas sem o acesso, a torcida cruzeirense festejou bastante a negociação com o Fenômeno. Era a esperança de dias melhores.

Passadas três semanas desde o anúncio, a euforia já é bem menor e existe até mesmo dúvidas sobre como ficará o futebol do Cruzeiro na gestão de Ronaldo. Desde a mudança de comando, com a entrada do ex-atacante no lugar da diretoria eleita pelo conselho deliberativo, o futebol celeste mudou a rota completamente. O técnico Vanderlei Luxemburgo foi dispensado, assim como diretor de futebol, Alexandre Mattos.

Teve jogador contratado que saiu antes mesmo de chegar, como aconteceu com o zagueiro Sidnei e com o lateral-direito Pará. Outros vão sentar para renegociar os contratos, seja quem está por chegar ou até mesmo aqueles que já estão na Toca da Raposa. Ronaldo comprou 90% da SAF por R$ 400 milhões, o que fez muitos torcedores acreditarem num investimento alto no futebol logo no primeiro ano de operação.