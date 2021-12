Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro por R$ 400 milhões

SÃO PAULO, DSP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro será comprado por Ronaldo Nazário. O negócio, que segundo o clube prevê investimento no valor de R$ 400 milhões, foi anunciado na tarde deste sábado (18) durante uma transmissão online com a presença do ex-jogador. Ronaldo estava junto do presidente do clube mineiro, Sérgio Santos Rodrigues, que confirmou a negociação. "Quero dizer que tenho muito a retribuir", afirmou Ronaldo, 45. Bem antes de virar o Fenômeno, ele iniciou a carreira como jogador profissional na equipe de Minas Gerais, de 1993 a 1994, antes de se transferir para o PSV, da Holanda —foram 58 jogos e 56 gols pelo clube mineiro. "O clube revelou o Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está abrindo as portas do mundo para esse clube de novo", disse Sérgio Rodrigues. Atualmente, o ex-atacante também é dono do Valladolid, da Segunda Divisão espanhola. Em 2018, o brasileiro comprou 51% das ações do time por meio da Tara Sports (hoje possui 73%). Com a mesma empresa, Ronaldo agora será o acionista majoritário do Cruzeiro, dono de 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Parte do aporte de R$ 400 milhões, cerca de R$ 100 milhões, vão ser destinados para o pagamento de dívidas que a SAF herdará da própria agremiação. O modelo de clube-empresa foi criado a partir de um projeto de lei de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em agosto. Esse é o primeiro grande negócio fechado nesse novo modelo, que incentiva a adoção do formato empresarial pelos clubes brasileiros. Os detalhes, bem como o papel que será exercido por Ronaldo no dia a dia da equipe celeste, ainda não estão claros. "A transação vislumbra o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol do clube, com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo. A conclusão da transação está sujeita à finalização de uma série de condições precedentes", declarou o Cruzeiro em nota. A SAF cruzeirense foi constituída pelo clube há duas semanas. Nesta sexta-feira (17), durante assembleia, foi aprovada uma mudança no estatuto da agremiação para permitir que até 90% das ações da SAF possam ficar nas mãos de investidores. Antes, até 49% poderiam ser vendidas. Ao todo, 564 pessoas estiverem presentes na votação, entre conselheiros e associados, dentre cerca de 3.000 aptos a votar. Foram 544 votos a favor da mudança, 18 contra, um branco e um nulo. "Ontem, a gente precisava de uma aprovação para que isso acontecesse, e hoje estamos aqui assinando a nossa intenção de o Ronaldo ser agora o nosso acionista, já conhecido como 'presidente', agora como nosso acionista majoritário da Cruzeiro SAF. Obrigado, Ronaldo, bem-vindo de volta", disse Rodrigues. O negócio começou a ser costurado em meados de janeiro, quando o dirigente esteve em São Paulo para uma reunião com o ex-atleta. Na ocasião, ele afirmou que "coisas boas virão por aí". Pedro Mesquita, head de investimentos da XP, que participou da operação, disse que o negócio foi formatado nos últimos meses. "É uma negociação que não começou agora. Estamos conversando há bastante tempo. Como todo negócio bom, a gente manteve isso a sete chaves." De acordo com Mesquita, ainda há uma série de trâmites até o acerto ser concretizado. "Tem uma dívida grande no Cruzeiro, tem toda a tramitação, renegociação para fazer, mas é o início dessa nova trajetória." O modelo de clube-empresa é visto pela diretoria como uma forma de recuperar o clube, que vive a maior crise de sua história. Com dívidas estimadas em cerca de R$ 1 bilhão, vai disputar em 2022 a Série B do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano consecutivo, o que impacta nas arrecadações. O Cruzeiro não divulgou nenhum relatório ou extrato de suas finanças em 2021. O documento mais recente é de 2020 e mostra o quanto a receita caiu por disputar a Série B. Em 2019, foram gerados R$ 303 milhões. No primeiro ano após a queda, o valor foi de R$ 120 milhões, segundo estudo do Itaú BBA. "Tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro ao lugar onde ele merece estar. A gente tem muito trabalho pela frente, peço ao torcedor que se conecte outra vez com o clube, volte a frequentar o clube, a ir aos estádios, porque a gente vai precisar de toda a força e união da torcida cruzeirense", disse Ronaldo. Em entrevista ao Flow Podcast no início de dezembro, após ser provocado por um internauta, Ronaldo comentou sobre os pedidos que escutava de torcedores para comprar o Cruzeiro e outros times. "O futebol é rentável. Uma base de dados como o Cruzeiro tem... isso é uma máquina de fazer dinheiro. Fazendo minimamente bem, não precisa ser um gênio, vai dar certo." Na ocasião, o ex-jogador defendeu uma "gestão sustentável". Ao longo desta temporada, o time de Minas conviveu com salários atrasados e terminou a Série B apenas na 14ª posição. Durante boa parte da campanha, chegou a correr risco de cair para a Série C. A situação tem sido recorrente no clube desde o ano da queda. Salários atrasados, jogadores afastados e quatro técnicos diferentes durante a disputa do Campeonato Brasileiro de 2019, além de uma investigação policial envolvendo membros da diretoria, foram alguns dos componentes que provocaram o descenso. Naquele ano, a administração foi acusada de transações irregulares e uso de empresas de fachada em negócios da agremiação. Os escândalos que marcaram a gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá e do ex-vice-presidente de futebol Itair Machado. Em outubro de 2020, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou os dois e outras seis pessoas por crimes como lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Eles viraram réus e respondem em liberdade.

