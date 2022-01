Ronaldo está com Covid e não participará de celebrações de aniversário do Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Ronaldo "Fenômeno" recebeu resultado positivo no exame de Covid-19 e não participará das celebrações de 101 anos do Cruzeiro. O empresário tem sintomas leves, segundo sua assessoria, e está de repouso por orientações médicas. O clube previa encontros virtuais e presenciais com sócios torcedores e uma entrevista coletiva com foco no início da gestão do time. A agenda do aniversário do Cruzeiro continua com uma missa neste domingo (2) na igreja São Sebastião, em Belo Horizonte. O craque anunciou a compra do time no dia 18 de dezembro, em um investimento de R$ 400 milhões, e já enfrenta entraves burocráticos e dívidas. A compra foi feita dentro de um novo modelo de clube-empresa, a partir de um projeto de lei de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em agosto de 2021. Esse é o primeiro grande negócio fechado nesse novo modelo, que incentiva a adoção do formato empresarial pelos clubes brasileiros. Atualmente, o ex-atacante também é dono do Valladolid, da Segunda Divisão espanhola. Em 2018, o brasileiro comprou 51% das ações do time por meio da Tara Sports (hoje possui 73%). Ele jogou pelo Cruzeiro de 1993 a 1994, com 56 gols em 58 jogos.

