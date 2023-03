Ronaldo é xingado pela torcida do Cruzeiro após derrota na semi do Mineiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Cruzeiro no clássico com o América-MG, no primeiro duelo pela semifinal do Campeonato Mineiro, fez com que Ronaldo Fenômeno fosse alvo de protestos da torcida. A equipe celeste, mandante da partida, perdeu por 2 a 0.

O ex-jogador estava em uma das cabines da Arena do Jacaré, nesta tarde. Ele é dono de 90% das ações da SAF do clube

As primeiras críticas foram direcionadas aos jogadores. Parte da torcida chamou o time de "pipoqueiro" e pediu "raça".

Com o duelo chegando ao fim, as reclamações passaram a ter Ronaldo como destinatário. O empresário foi xingado e pode-se ouvir gritos como "Ei, Ronaldo, vai tomar no c...".

A situação gerou atritos na arquibancada, entre os favoráveis aos protestos contra o gestor e outros que se mostraram contra.

O Cruzeiro não atravessa um bom começo de temporada. Em nove partidas disputadas até aqui, foram três vitórias, três empates e três derrotas.

Com o resultado negativo diante do América-MG, a equipe vai precisar vencer por três gols de diferença, no Independência, para chegar à final do Estadual.