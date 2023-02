Ronaldinho Gaúcho volta aos gramados em 'Jogo dos Famosos' e faz dois gols

Ao todo, teve mais de 20 títulos conquistados, entre os principais estão Liga dos Campeões, Libertadores e Copa do Mundo. Também foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo (2004 e 2005) e mais de 300 gols marcados.

Revelado no final dos anos 90 pelo Grêmio, é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ídolo do Barcelona e na seleção brasileira, teve ainda passagens de destaque por PSG, Milan, Flamengo e Atlético-MG.

Crianças entraram no campo para comemorar o segundo gol feito pelo "Bruxo" no Limeirão.

SÃO PAULO/SP - Ronaldinho Gaúcho voltou a entrar em campo no sábado (4) para disputar o "Jogo dos Famosos", em Limeira. O ídolo brasileiro, com 42 anos, balançou as redes duas vezes no amistoso festivo, embora sua equipe tenha perdido por 8 a 6.

